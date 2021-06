Hlavný oltár kostola v Bohatej prechádza reštauráciou

Hurbanovo 10. júna (TASR) – Hlavný oltár v Kostole sv. Anny v Bohatej, mestskej časti Hurbanova, prechádza rekonštrukciou. Jej druhá etapa sa začala začiatkom júna. Práce pozostávajú z reštaurovania oltárnej architektúry. „Presbytérium filiálneho kostola je už po demontáži oltárnej architektúry, viditeľným sa stal kamenný základ oltára,“ informovala radnica.



Prvá etapa reštaurátorských prác na hlavnom barokovom oltári kostola, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, sa začala v auguste minulého roka a trvala do konca roka.



Rímskokatolícky kostol sv. Anny v časti Bohatá, jednoloďová neskorobaroková stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, pochádza z roku 1735. Klasicistickými úpravami prešiel v roku 1811 a obnovou v roku 1960. V roku 2035 si veriaci pripomenú 300. výročie vzniku filiálneho kostola. Do tohto termínu by mal byť zreštaurovaný interiér kostola so vzácnym dreveným mobiliárom z 18. storočia.