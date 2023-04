Hlavný ťah cez Liptovský Mikuláš by mali v tomto roku rekonštruovať

Liptovský Mikuláš 20. apríla (TASR) – Hlavný cestný ťah cez Liptovský Mikuláš by mali v tomto roku zrekonštruovať. Pre TASR to potvrdil primátor Ján Blcháč. Ku komplexnej oprave cesty by mohlo dôjsť v letnom období.



Správcom cesty prvej triedy vedúcej cez mesto je Slovenská správa ciest (SSC). Tá sa k otázkam TASR o rekonštrukcii zatiaľ nevyjadrila. Primátor mesta uviedol, že pred časom k obnove cesty absolvovali pracovné stretnutie. "Dohodli sa základné veci, dúfam, že sa nevyskytne nič také, čo by zabránilo tejto oprave a jej uskutočneniu. Už to očakávame pár rokov," priblížil Blcháč.



Podľa internej komunikácie samosprávy so správcom cesty sa aktuálne pripravuje projekt do realizácie. Rekonštruovať by mali celý úsek od hotela na Jánošíkovom nábreží až po most v Okoličnom.