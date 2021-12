Hlavný ťah cez mesto Humenné je zrekonštruovaný

Humenné 14. decembra (TASR) - Cesta prvej triedy I/74, ktorá je hlavným ťahom cez mesto Humenné, podstúpila rekonštrukciu za takmer 950.000 eur. Opravu úseku v celkovej dĺžke päť kilometrov zrealizovalo Združenie Východ Eurovia – Doprastav. Uskutočnila sa v rámci projektu Slovenskej správy ciest, ktorý zahŕňa veľkoplošné opravy ciest prvej triedy po celom Slovensku. TASR o tom informovala PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.



Rekonštrukcia vozovky, ktorá podľa Tančákovej nespĺňala požiadavky aktuálnych noriem, pozostávala z frézovania asfaltového podkladu, asfaltového postreku a pokládky nového krytu vozovky. Stavebné práce sa realizovali od 25. októbra do 3. decembra.



"Celková dĺžka opraveného úseku je päť kilometrov a šírka 11,55 metra. Celkovo sa odfrézovalo 57.700 štvorcových metrov asfaltového podkladu a na rovnakú plochu sa položil nový asfalt. Zrealizovala sa tiež zálievka pozdĺžnych diletačných škár v celej dĺžke úseku. Výškovo sa upravilo 25 poklopov," doplnila s tým, že vďaka oprave komunikácie sa zlepšila jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť.



Obnovený úsek sa začína na križovatke s cestou do miestnej časti Suchý Jarok a pokračuje cez ulice Mierová, Štefánikova a Kukorelliho po kruhový objazd. Následne vedie cez nadjazd a most ponad rieku Laborec a končí sa na Sninskej ulici.