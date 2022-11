Hlavný vchod do košického magistrátu kvôli rekonštrukcii uzavreli

Košice 21. novembra (TASR) - Hlavný vchod do budovy košického magistrátu na Triede SNP od pondelka uzavreli. Dôvodom je začiatok rekonštrukčných prác za viac ako 800.000 eur, v rámci ktorých by na budove a jej okolí mali pribudnúť viaceré zelené prvky. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



Počas stavebných prác môže verejnosť využiť bočný vchod od parkoviska na Ružínskej ulici. Nové schodisko vedúce k hlavnému vchodu by malo byť sprístupnené na prelome jari a leta budúceho roka.



"Rekonštrukcia schodiska sa uskutočňuje v rámci eurofondového projektu Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy. V rámci neho sa vysadí vegetácia na častiach vstupného schodiska magistrátu. Okrem zelene pribudne vegetačná strecha, dažďová záhrada a zelená stena z popínavých rastlín," spresnilo mesto s tým, že stavebné práce sú zamerané na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy.