Hlavný vchod na magistrát v Košiciach bude pre práce uzatvorený
Autor TASR
Košice 12. februára (TASR) - Pre stavebné práce a oplotenie nebude od piatku (13. 2.) možné využívať hlavný vstup na Magistrát mesta Košice z Triedy SNP. Obyvatelia mesta a zamestnanci budú namiesto neho v nasledujúcich 12 mesiacoch vchádzať do budovy cez bočný vchod od parkoviska na Ružínskej ulici. Informoval o tom košický magistrát.
Na mieste prebiehajú práce na projekte zelenej pochôdznej strechy nad suterénom budovy. Hlavným cieľom je premena betónových povrchov na zelené plochy. „Stavebné práce sa zamerajú najmä na vybudovanie zelenej strechy pred vstupom do budovy magistrátu. Pri jej výstavbe bude vybúraná dlažba horného plató, čo je terasovitý strop nad garážou a jej podkladové vrstvy,“ uviedlo mesto.
Vzniknú tak dve odlišne stvárnené časti prepojené chodníkom s lavičkami, ktoré budú zadržiavať dažďovú vodu na celkovej ploche 500 štvorcových metrov. Prvá časť bude priamo nadväzovať na schodisko, ktoré sa revitalizovalo v rokoch 2022 a 2023. Chodník s lavičkami bude lemovaný nízkou zeleňou a svetelnými prvkami, ktoré zvýraznia tento verejný priestor aj vo večerných hodinách.
Projekt realizuje spoločnosť Stavmont LC, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 614.470 eur s DPH.
