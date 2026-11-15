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Hlavným kontrolórom D. Kubína zostáva aj naďalej Peter Florek
Mestské zastupiteľstvo zároveň určilo hlavnému kontrolórovi mesačný plat vo výške 3176 eur a schválilo mesačnú odmenu vo výške desať percent z jeho platu.
Autor TASR
Dolný Kubín 15. novembra (TASR) - Dolnokubínsku samosprávu bude naďalej kontrolovať Peter Florek. Pôjde už o jeho štvrté funkčné obdobie. Do funkcie hlavného kontrolóra ho zvolili poslanci na štvrtkovom (12. 11.) rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). V tajnom hlasovaní za jeho opätovné zvolenie hlasovalo všetkých 17 prítomných poslancov. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.
Florek kontrolórsku funkciu v Dolnom Kubíne vykonáva už 18 rokov. „Opätovné zvolenie vnímam nielen ako ocenenie mojej doterajšej práce, ale aj ako záväzok pokračovať v nezávislej, objektívnej a odbornej kontrolnej činnosti. Aj v nasledujúcom funkčnom období chcem klásť dôraz na zákonnosť, hospodárnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uviedol po svojom zvolení Florek.
O funkciu sa popri Florekovi uchádzal aj Marcel Sivčo. Obaja kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky a boli zaradení do voľby. Na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Florekov protikandidát nezískal v tajnom hlasovaní ani jeden hlas.
Staronový kontrolór počas svojej prezentácie pred poslancami predstavil výsledky doterajšej práce, ako aj svoje priority a zámery na ďalšie funkčné obdobie. „Pri kontrolnej činnosti považujem za dôležité zachovať kontinuitu, nezávislosť, objektivitu a odbornosť. Za sebou mám 36 rokov praxe v štátnej a verejnej správe, viac ako 400 vykonaných kontrol a vyše 50 odborných stanovísk k rozpočtu a financiám mesta. Kontrolu nevnímam len ako hľadanie nedostatkov, ale predovšetkým ako prevenciu, partnerstvo a záruku zákonnosti pre celé mestské zastupiteľstvo,“ zdôraznil Florek.
Mestské zastupiteľstvo zároveň určilo hlavnému kontrolórovi mesačný plat vo výške 3176 eur a schválilo mesačnú odmenu vo výške desať percent z jeho platu.
Florek kontrolórsku funkciu v Dolnom Kubíne vykonáva už 18 rokov. „Opätovné zvolenie vnímam nielen ako ocenenie mojej doterajšej práce, ale aj ako záväzok pokračovať v nezávislej, objektívnej a odbornej kontrolnej činnosti. Aj v nasledujúcom funkčnom období chcem klásť dôraz na zákonnosť, hospodárnosť a transparentnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uviedol po svojom zvolení Florek.
O funkciu sa popri Florekovi uchádzal aj Marcel Sivčo. Obaja kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky a boli zaradení do voľby. Na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Florekov protikandidát nezískal v tajnom hlasovaní ani jeden hlas.
Staronový kontrolór počas svojej prezentácie pred poslancami predstavil výsledky doterajšej práce, ako aj svoje priority a zámery na ďalšie funkčné obdobie. „Pri kontrolnej činnosti považujem za dôležité zachovať kontinuitu, nezávislosť, objektivitu a odbornosť. Za sebou mám 36 rokov praxe v štátnej a verejnej správe, viac ako 400 vykonaných kontrol a vyše 50 odborných stanovísk k rozpočtu a financiám mesta. Kontrolu nevnímam len ako hľadanie nedostatkov, ale predovšetkým ako prevenciu, partnerstvo a záruku zákonnosti pre celé mestské zastupiteľstvo,“ zdôraznil Florek.
Mestské zastupiteľstvo zároveň určilo hlavnému kontrolórovi mesačný plat vo výške 3176 eur a schválilo mesačnú odmenu vo výške desať percent z jeho platu.