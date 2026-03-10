< sekcia Regióny
Hlavným kontrolórom mesta Partizánske bude naďalej Dušan Beduš
Autor TASR
Partizánske 10. marca (TASR) - Kontrolu nad dodržiavaním zákonov v Partizánskom, ako i organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude naďalej vykonávať Dušan Beduš. Staronového kontrolóra zvolili vo verejnej voľbe mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.
Voľbu nového hlavného kontrolóra vyhlásilo mesto v januári, a to v súvislosti s koncom aktuálneho funkčného obdobia Beduša 16. marca. „Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo (MsZ) na šesť rokov, pričom na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ,“ pripomenula samospráva.
Staronový kontrolór je vo funkcii viac ako 20 rokov. V meste bude naďalej pôsobiť na plný pracovný úväzok, mestskí poslanci mu zároveň určili plat a schválili mesačnú odmenu.
