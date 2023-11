Veľký Krtíš 27. novembra (TASR) - Hlavným kontrolórom mesta Veľký Krtíš bude aj naďalej Miloš Krchňavý. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní. Vyplýva to z uznesenia, ktoré samospráva zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke.



Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce bol stanovený na 16. novembra. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok na obdobie šiestich rokov.



Ako ďalej samospráva uvádza, mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí začiatkom novembra vyhlásilo deň konania voľby na 14. novembra. Záujemcovia o výkon tejto funkcie mohli podľa schválených podmienok podávať svoje prihlášky do 31. októbra. Komisia ochrany verejného záujmu konštatovala, že v lehote určenej na ich podávanie mestu Veľký Krtíš doručili písomnú prihlášku jediného uchádzača. Komisia zdôraznila, že bola úplná a uchádzač spĺňa predpoklady na uvedenú funkciu.