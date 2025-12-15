< sekcia Regióny
Hlavným kontrolórom Nitrianskeho kraja zostáva Juraj Andraško
Autor TASR
Nitra 15. decembra (TASR) - Hlavným kontrolórom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude Juraja Andraško. Na svojom pondelkovom rokovaní o tom v hlasovaní rozhodli poslanci NSK.
Andraško je vo funkcii hlavného kontrolóra NSK od roku 2019 a po 17. decembri nastúpi do svojho ďalšieho šesťročného funkčného obdobia. O post hlavného kontrolóra NSK sa uchádzalo sedem kandidátov. Andraško získal od 52-členného krajského zastupiteľstva 41 hlasov. „Mojím cieľom je, aby bol Útvar hlavného kontrolóra NSK vnímaný nielen ako útvar, ktorý zisťuje nedostatky, ale predovšetkým ako garant riadneho a transparentného hospodárenia samosprávneho kraja,“ skonštatoval.
Ako doplnil, v ďalšom období sa chce okrem iného zamerať na vzdelávanie kontrolórov. „Chcem sa zamerať aj na zvýšenie preventívneho charakteru kontrolnej činnosti prostredníctvom metodických usmernení, odporúčaní a konzultácií pre kontrolované subjekty, aby sa predišlo opakovaným nedostatkom,“ uviedol Andraško vo svojej koncepcii.
