Hĺbkový audit na úrade v Petržalke zatiaľ nie je možné realizovať

Bratislava 3. júna (TASR) - Hĺbkový externý audit na miestnom úrade (MiÚ) v bratislavskej Petržalke, o ktorý požiadal najsilnejší poslanecký klub Team Bratislava a PS v súvislosti s miliónovým podvodom, nie je zatiaľ možné realizovať. Bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka totiž nepodpísal uznesenie májového miestneho zastupiteľstva v danej časti. Dôvodom sú financie. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Poslanecký zbor na májovom mimoriadnom rokovaní požiadal o vykonanie hĺbkového, forenzného, finančného, právneho, manažérskeho i personálneho auditu za roky 2019 - 2025. Na jeho realizáciu požiadali vyčleniť z rezervného fondu 300.000 eur. Uznesenie v tejto časti však podľa Hrčku nie je možné vykonať, keďže sa domnieva, že odporuje zákonu. Odôvodňuje to tým, že v rezervnom fonde mestskej časti je aktuálne „len“ 274.127,69 eura.



Určovanie výšky, ako aj následného použitia rezervného fondu, je v kompetencii miestneho zastupiteľstva. Znamená to, že starosta nemôže schvaľovať navýšenie rezervného fondu, a teda postupovať v zmysle predmetného uznesenia. Témou by sa mali poslanci zaoberať v júni.



Vykonanie hĺbkového auditu, spolu s ďalšími kontrolami a úlohami pre miestnu kontrolórku, schválil miestny parlament najmä v súvislosti s nedávno odhaleným miliónovým podvodom. Jeden zo zamestnancov si mal neoprávnene posielať financie na svoje účty minimálne od roku 2023. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Vyvodením politickej zodpovednosti bolo zo strany Jána Hrčku odstúpenie z postu starostu Petržalky. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Obvineniu zo sprenevery na miestnom úrade čelí René H., ktorý je stíhaný väzobne.