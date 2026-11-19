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Hliadka v Jelšovciach odhalila vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog
Hliadka 43-ročného muža vyzvala, aby predložil doklady a vykonal dychovú skúšku. Tá preukázala, že alkohol pred jazdou nepil.
Autor TASR
Jelšovce 19. novembra (TASR) - Nitrianski policajti zastavili v obci Jelšovce v okrese Nitra osobné motorové vozidlo, ktoré jazdilo zo strany na stranu. Pri následnej kontrole zistili, že vodič šoféroval pod vplyvom drog.
Ako polícia informovala na sociálnej sieti, hliadka 43-ročného muža vyzvala, aby predložil doklady a vykonal dychovú skúšku. Tá preukázala, že alkohol pred jazdou nepil. „Správanie vodiča však vyvolalo podozrenie, že by mohol byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Policajti sa preto muža spýtali, či pred jazdou nejaké užil. Ten odpovedal, že krátko predtým, ako si sadol za volant, užil marihuanu,“ uviedla polícia.
Výsledky lekárskeho vyšetrenia však u vodiča potvrdili prítomnosť iných drog, išlo o amfetamín a metamfetamín. „Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz pre podozrenie z vedenia vozidla pod vplyvom drog. Vodičovi bola zároveň zakázaná ďalšia jazda,“ doplnila polícia.
Ako polícia informovala na sociálnej sieti, hliadka 43-ročného muža vyzvala, aby predložil doklady a vykonal dychovú skúšku. Tá preukázala, že alkohol pred jazdou nepil. „Správanie vodiča však vyvolalo podozrenie, že by mohol byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Policajti sa preto muža spýtali, či pred jazdou nejaké užil. Ten odpovedal, že krátko predtým, ako si sadol za volant, užil marihuanu,“ uviedla polícia.
Výsledky lekárskeho vyšetrenia však u vodiča potvrdili prítomnosť iných drog, išlo o amfetamín a metamfetamín. „Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz pre podozrenie z vedenia vozidla pod vplyvom drog. Vodičovi bola zároveň zakázaná ďalšia jazda,“ doplnila polícia.