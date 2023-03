Šesťročný chlapec spadol do žumpy, život mu zachránila hliadka

Želiezovce 7. marca (TASR) – Policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru v Želiezovciach zachránili život šesťročného chlapca. Ten spadol do odkrytej žumpy, z ktorej sa ho policajtom podarilo vytiahnuť, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajná hliadka si v sobotu (4. 3.) podvečer obci Pohronský Ruskov všimla na chodníku dvojicu ľudí, ktorí približne hodinu hľadali svojho syna. Ten bol so svojím príbuzným na prechádzke a stratil sa. Policajti začali prehľadávať okolie, pričom nevynechali ani pozemok za pohostinstvom, kde sa nachádzala stará žumpa. Keď do odkrytej žumpy policajt zasvietil, spozoroval chlapca, ktorý ho oslovil s prosbou o pomoc. Chlapec nemal po vytiahnutí žiadne vonkajšie zranenia.