Hliadky občianskej poriadkovej služby Rómovia rešpektujú

Nitra 7. novembra (TASR) – Problémy v spolunažívaní väčšinového obyvateľstva s marginalizovanou menšinou v nitrianskych mestských častiach Dražovce a Krškany rieši mesto Nitra zriadením miestnych občianskych poriadkových služieb, komunitných centier a vytvorením pozície ambasádorky. Prvé výsledky s pôsobením miestnych občianskych poriadkových služieb sú podľa poslanca za mestskú časť Dražovce Pavla Vargu pozitívne. „Občania sa spočiatku k zriadeniu hliadok stavali skepticky, ale vidíme prvé výsledky. Ide to síce pomalými krokmi, no musím priznať, že situácia sa o poznanie zlepšila. Rómovia tieto hliadky rešpektujú,“ povedal Varga.



Dve dvojčlenné hliadky občianskej poriadkovej služby vznikli pred štyrmi mesiacmi. Po odbornom zaškolení Mestskou políciou v Nitre sú v súčasnosti nasadzované do lokalít, v ktorých majú trvalý alebo prechodný pobyt členovia marginalizovanej rómskej komunity. Podľa vedúcej odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre Nade Šimovej získalo mesto na ich vytvorenie nenávratný finančný príspevok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo cez Operačný program Ľudské zdroje 93.240 eur, čo predstavuje 95 percent z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných päť percent spolufinancuje Nitra z vlastných zdrojov.



Hlavnou úlohou miestnych občianskych poriadkových služieb v rámci projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom je pozorovaním, vhodnou komunikáciou, poskytnutím základného poradenstva, prípadným operatívnym nahlásením a následným dokumentovaním či aktívnym prístupom alebo zásahom preventívne predchádzať eskalácii sociálnych problémov v lokalitách Dražovce a Krškany. Členovia hliadok sa však venujú aj odprevádzaniu školopovinných detí z Orechovho dvora do Základnej školy v Krškanoch. „Vezieme sa spolu s deťmi v autobuse a popritom dohliadame, aby vošli priamo do budovy školy, kde ich od nás prevezme učiteľka alebo asistentka. Túto úlohu máme aj v Dražovciach a na Borovej ulici v Nitre. Kontrolujeme aj dochádzanie detí do Špeciálnej školy na Mudroňovej ulici,“ uviedol člen hliadky Marek Lakatoš.



Problémy s neprispôsobivými občanmi pomáhajú riešiť aj novovznikajúce komunitné centrá v Dražovciach a Krškanoch. Radnica začína pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľov aj prostredníctvom ambasádorky pre komunity. „Náročným a zložitým výberovým konaním sme na pracovnú pozíciu ambasádorky našli skúsenú osobu. Nastúpila začiatkom novembra a od jej pôsobenia si veľa sľubujeme,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.



Problémy v nitrianskych mestských častiach Dražovce a Krškany sa pred časom vyhrotili do takej miery, že radnica začala hľadať spôsob, ako situáciu normalizovať. Obyvatelia Krškán spísali v júni petíciu, pod ktorú sa podpísalo vyše tisíc občanov. Približne rovnaký počet občanov podpísalo podobnú petíciu v minulom roku v Dražovciach. Dôvodom boli krádeže, výtržnosti, záškoláctvo či neporiadok.