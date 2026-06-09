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Hliadky v Košiciach vykonali od začiatku roka 50 kontrol
Služba MsP je dostupná na telefónnom čísle 159.
Autor TASR
Košice 9. júna (TASR) - Hliadky Mestskej polície (MsP) Košice v spolupráci so zamestnancami odborných referátov košického magistrátu uskutočnili od začiatku tohto roka 50 kontrol vo všetkých veľkých mestských častiach. Okrem ochrany verejného poriadku boli zamerané najmä na čistotu verejných priestranstiev, poškodzovania majetku mesta či nedovolenú konzumáciu alkoholu, išlo aj o spoločné kontroly s revízormi v prostriedkoch MHD. Informoval o tom hovorca mesta Dušan Tokarčík.
Preventívno-bezpečnostné kontroly sú zamerané aj na asociálov, ľudí bez domova a žobrajúce deti. Pozitívne ohlasy Košičanov a návštevníkov si podľa mesta vyslúžila stála hliadková služba na Staničnom námestí zavedená od novembra minulého roka v spolupráci so štátnou políciou.
„Aj takýto nový typ služby mestskej polície, ktorý uskutočňujeme zhruba dvakrát týždenne na území celého mesta, napomáha k tomu, aby sa obyvatelia a návštevníci mesta mohli cítiť bezpečnejšie,“ uviedol ku kontrolám košický primátor Jaroslav Polaček. Hliadky MsP podľa neho dokážu riešiť v priemere 2400 udalostí každý týždeň. „Chceme, aby naši mestskí policajti boli viditeľní v teréne, prístupní a blízki ľuďom. Investujeme aj do nových technológií a modernizácie verejného osvetlenia,“ skonštatoval.
Mestskí policajti a zamestnanci referátov životného prostredia, parkovania alebo údržby ciest magistrátu odhalili v tomto roku 123 priestupkov z oblasti verejného poriadku, 40 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 85 problémov v oblasti nelegálnych ležovísk alebo neporiadku okolo kontajnerov, kde boli následne zlikvidované tony rôznych odpadov, a štyri poškodenia verejnoprospešných zariadení, ako sú chýbajúce kanálové poklopy alebo poškodené dopravné značky. Hliadky riešili aj viaceré mimoriadne situácie.
Okrem plánovaných akcií sa mestským policajtom od začiatku roka podarilo zaistiť osem osôb v celoštátnom pátraní, odhaliť 18 podozrení z trestných činov a v 13 prípadoch zachránili osobu alebo poskytli pomoc v núdzi. Zastavili troch vodičov pod vplyvom alkoholu, respektíve drog a vypátrali jedno hľadané vozidlo.
Dôležitou súčasťou práce MsP je aj organizácia prednášok a prezentácia jej činnosti. „V škôlkach sme uskutočnili 12 prezentácií, kde deti mohli spoznať prácu našich psovodov a výstroj policajtov. Na 20 prednáškach na základných školách sme zo žiakmi preberali témy kyberšikany, trestnoprávnej zodpovednosti a dopravnej výchovy. Na stredných školách naši príslušníci 15-krát diskutovali o prevencii závislostí, extrémizme, nenávistných prejavoch a obchodovaní s ľuďmi,“ uviedol náčelník MsP Slavomír Pavelčák. Príslušníci radili aj seniorom v zariadení na Garbiarskej ulici, ako sa nenechať oklamať podvodníkmi.
Služba MsP je dostupná na telefónnom čísle 159.
Preventívno-bezpečnostné kontroly sú zamerané aj na asociálov, ľudí bez domova a žobrajúce deti. Pozitívne ohlasy Košičanov a návštevníkov si podľa mesta vyslúžila stála hliadková služba na Staničnom námestí zavedená od novembra minulého roka v spolupráci so štátnou políciou.
„Aj takýto nový typ služby mestskej polície, ktorý uskutočňujeme zhruba dvakrát týždenne na území celého mesta, napomáha k tomu, aby sa obyvatelia a návštevníci mesta mohli cítiť bezpečnejšie,“ uviedol ku kontrolám košický primátor Jaroslav Polaček. Hliadky MsP podľa neho dokážu riešiť v priemere 2400 udalostí každý týždeň. „Chceme, aby naši mestskí policajti boli viditeľní v teréne, prístupní a blízki ľuďom. Investujeme aj do nových technológií a modernizácie verejného osvetlenia,“ skonštatoval.
Mestskí policajti a zamestnanci referátov životného prostredia, parkovania alebo údržby ciest magistrátu odhalili v tomto roku 123 priestupkov z oblasti verejného poriadku, 40 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 85 problémov v oblasti nelegálnych ležovísk alebo neporiadku okolo kontajnerov, kde boli následne zlikvidované tony rôznych odpadov, a štyri poškodenia verejnoprospešných zariadení, ako sú chýbajúce kanálové poklopy alebo poškodené dopravné značky. Hliadky riešili aj viaceré mimoriadne situácie.
Okrem plánovaných akcií sa mestským policajtom od začiatku roka podarilo zaistiť osem osôb v celoštátnom pátraní, odhaliť 18 podozrení z trestných činov a v 13 prípadoch zachránili osobu alebo poskytli pomoc v núdzi. Zastavili troch vodičov pod vplyvom alkoholu, respektíve drog a vypátrali jedno hľadané vozidlo.
Dôležitou súčasťou práce MsP je aj organizácia prednášok a prezentácia jej činnosti. „V škôlkach sme uskutočnili 12 prezentácií, kde deti mohli spoznať prácu našich psovodov a výstroj policajtov. Na 20 prednáškach na základných školách sme zo žiakmi preberali témy kyberšikany, trestnoprávnej zodpovednosti a dopravnej výchovy. Na stredných školách naši príslušníci 15-krát diskutovali o prevencii závislostí, extrémizme, nenávistných prejavoch a obchodovaní s ľuďmi,“ uviedol náčelník MsP Slavomír Pavelčák. Príslušníci radili aj seniorom v zariadení na Garbiarskej ulici, ako sa nenechať oklamať podvodníkmi.
Služba MsP je dostupná na telefónnom čísle 159.