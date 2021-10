Hlinený dukát pre núdznych začína platiť v ďalších šiestich mestách

Hlohovec 19. októbra (TASR) - Symbolické platidlo hlinený dukát už štvrtý rok funguje v Trnave a pomáha núdznym získať jedlo. Trnavská arcidiecézna charita (TACH) s ním najnovšie prichádza do ďalších šiestich miest na Slovensku. Informovala o tom PR TACH Darina Kukuľová Kvetanová.Hlinený dukát uviedli pred Vianocami v roku 2017 ako pomoc a motiváciu pre ľudí na okraji spoločnosti. Je alternatívou pre žobrajúcich, ktorí často získané peniaze vymieňajú za alkohol alebo drogy. Zároveň je príležitosťou pre Trnavčanov, ochotných ľudí v núdzi podporiť, ktorí však majú problém práve s tým, že ich almužna nie je použitá práve najsprávnejším spôsobom. Za hlinený dukát dostanú ľudia v núdzi v charitnom centre potravinový balíček a aj ďalšie služby, rovnako aj v niektorých partnerských stánkoch s občerstvením. Dá sa kúpiť v automatoch alebo na predajných miestach.Po dobrej skúsenosti z Trnavy sa rozhodla TACH priniesť projekt aj do Hlohovca, Piešťan a Nového Mesta nad Váhom, zavedenie však oddialila pandémia.uviedol riaditeľ TACH Miroslav Dzurech. Do projektu sa zapája tiež Diecézna charita Žilina, ktorá platidlo prinesie do Žiliny, Martina a Čadce. V týchto mestách prevádzkuje nocľahárne a nízkoprahové denné centrá, v ktorých sa stará o viac ako 200 ľudí bez domova a približne 1000 núdznych ľudí žijúcich v extrémnej chudobe.povedal riaditeľ Diecéznej charity Žilina Peter Birčák.doplnil Dzurech.