Budúcnosť SZUŠ v Hliníku nad Hronom je neistá

Hliník nad Hronom 4. decembra (TASR) – V obci Hliník nad Hronom od augusta riešia podmienky novej nájomnej zmluvy pre Súkromnú základnú umeleckú školu (SZUŠ), ktorá už 14 rokov sídli v obecnej budove. Mesiac pred uplynutím výpovednej lehoty nie sú podmienky novej zmluvy stále dohodnuté, je preto otázne, či bude SZUŠ v nasledujúcom roku pokračovať.



Obecné zastupiteľstvo (OZ) Hliníku nad Hronom prijalo 13. augusta uznesenie o výpovedi zmluvy o nájme z apríla 2006, podľa ktorej môže SZUŠ užívať obecnú budovu na Kamenárskej ulici za poplatok 33 eur mesačne. „Podľa vyjadrenia obce Hliník nad Hronom je dôvodom výpovede nájomnej zmluvy nízka výška nájmu,“ povedala pre TASR riaditeľka SZUŠ Tatiana Ladiverová s tým, že nerozumie, prečo obec situáciu neriešila dodatkom k zmluve, ale jej vypovedaním. Vypovedaním zmluvy podľa jej slov navyše SZUŠ stráca záruku uhradenia nákladov zo strany obce, ktoré SZUŠ investovala do rekonštrukcie budovy.



V októbri sa medzi obcou a SZUŠ uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa obe strany dohodli, že obec vypracuje návrh novej nájomnej zmluvy. „SZUŠ dostala návrh nájomnej zmluvy od obce dňa 16. novembra s novými nájomnými podmienkami, ktoré sú pre školu likvidačné,“ uviedla Ladiverová s tým, že škola v týchto dňoch obci poslala pripomienky k ich navrhnutej zmluve.



Obec sa k danej veci nateraz nechce vyjadrovať, keďže medzi oboma stranami stále prebiehajú rokovania. „Obec pripravila návrh nájomnej zmluvy a 16. novembra ho odoslala právnemu zástupcovi SZUŠ na pripomienkovanie. Ponúkame zriaďovateľke SZUŠ doteraz využívané priestory na ďalšie obdobie od 1. januára 2021, tak ako sa poslanci OZ zaviazali pri schválení uznesenia o výpovedi, kde bolo uvedené, že v čase do 31. decembra 2020 musia byť dohodnuté nové zmluvné podmienky na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pre SZUŠ. Je teda na samotnej zriaďovateľke, či pristúpi na ponuku obce a nové podmienky prenájmu bude akceptovať,“ uviedol v stanovisku pre TASR prednosta obecného úradu Slavomír Hlinka.



„Škola nemá iné náhradné priestory a ani sa nemôže len tak presťahovať do iných priestorov,“ vysvetlila Ladiverová s tým, že prípadné presťahovanie by podľa zákona muselo schváliť niekoľko štátnych inštitúcií. „Zmena v sieti škôl sa môže uskutočniť iba na začiatku školského roka, nie uprostred neho,“ doplnila Ladiverová. V danej veci vznikla už aj online petícia za zachovanie SZUŠ, podpísalo ju viac ako 330 ľudí. Starosta Vladimír Mikuláš na ňu v októbri na webovej stránke obce reagoval so slovami, že „výpoveďou zmluvy v žiadnom prípade nejde o zámer obce ukončiť činnosť SZUŠ, ani likvidáciu SZUŠ".