M. Kollár: Hlohovčania sú pripravení prijať stovky ľudí z Ukrajiny

Hlohovec 28. februára (TASR) – Mesto Hlohovec počas víkendu sumarizovalo informácie o možnostiach pomoci pre obyvateľov Ukrajiny a dopĺňalo databázu Hlohovčanov pripravených pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou. Na ceste do mesta na západe Slovenska sú prví Ukrajinci, ktorým poskytnú pomoc. Informoval o tom primátor Miroslav Kollár.



O konkrétnej schéme pomoci rokoval v pondelok mestský krízový štáb za účasti ďalších zainteresovaných zložiek. "Cieľom je poskytnúť Ukrajincom v núdzi koordinovanú, cielenú a zmysluplnú pomoc a zapojiť ich do života u nás. Preto sa zameriavame najmä na riešenie konkrétnej pomoci rodinám, ktoré k nám do Hlohovca prídu," uviedol primátor. Tento týždeň sú pripravení poskytnúť plnohodnotné ubytovanie v rámci existujúcich kapacít mesta alebo ho sprostredkovať u Hlohovčanov pre zhruba 100 ľudí. "Už dnes im dokážeme zabezpečiť administratívnu aj materiálnu pomoc, tlmočníka, zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o deti v školských zariadeniach a v prípade potreby aj právnu pomoc či pomoc pri hľadaní práce. Samozrejme, pripravujeme sa aj na krízové scenáre v prípade vyhrotenia konfliktu a vieme niekoľkonásobne zväčšiť kapacity núdzového ubytovania," dodal Kollár.



Zároveň mesto koordinuje Hlohovčanov, ktorí chcú pomáhať ľuďom z Ukrajiny, vytvára databázu a komunikuje s verejnosťou, ako pomáhať čo najefektívnejšie.