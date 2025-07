Hlohovec a Piešťany sú proti zámeru zrušiť 17. november ako deň voľna

Hlohovec/Piešťany 20. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvá (MsZ) v Hlohovci a Piešťanoch nesúhlasia so zámerom vlády SR zrušiť 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu ako deň pracovného pokoja. Vedeniu miest navrhujú udeliť zamestnancom voľno s náhradou mzdy aj v prípade, že tento štátny sviatok nebude spojený s dňom pracovného pokoja. Zastupiteľstvá sa na tom uzniesli na júnovom, resp. júlovom zasadnutí.



Riaditeľom základných a materských škôl odporúčajú, aby žiakom udelili 17. novembra riaditeľské voľno a zamestnancom voľno s náhradou mzdy. MsZ v Hlohovci zámer vlády nevníma ako technické či ekonomické opatrenie, ale ako oslabenie historickej pamäti a zľahčovanie hodnôt, na ktorých stojí spoločnosť.



„Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec konštatuje, že konsolidácia verejných financií by nemala ísť na úkor dôležitých symbolov občianskej súdržnosti,“ uvádza sa v uznesení.



Koaličné strany v rámci konsolidácie verejných financií súhlasili, že 17. november by nemusel byť spojený s dňom pracovného pokoja. Zostane však štátnym sviatkom. Vláda je rovnako pripravená rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom štátnom sviatku, a to počnúc rokom 2026.