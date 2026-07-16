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Hlohovec bude mať aj naďalej 17 mestských poslancov a sedem obvodov

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Pohľad na Hlohovec, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

V rámci štyroch volebných obvodov si budú Hlohovčania voliť po dvoch mestských poslancoch, v rámci troch volebných obvodov po troch mestských poslancoch.

Autor TASR
Hlohovec 16. júla (TASR) - Mesto Hlohovec bude mať aj naďalej 17 mestských poslancov, ktorí vzídu v jesenných komunálnych voľbách zo siedmich obvodov. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na stredajšom (15. 7.) zasadnutí schválilo návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov zastupiteľstva.

V rámci štyroch volebných obvodov si budú Hlohovčania voliť po dvoch mestských poslancoch, v rámci troch volebných obvodov po troch mestských poslancoch. Pre voľby primátora tvorí mesto jeden jednomandátový volebný obvod.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
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