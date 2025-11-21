< sekcia Regióny
Hlohovec by mal budúci rok hospodáriť s príjmami takmer 35 miliónov
Autor TASR
Hlohovec 21. novembra (TASR) - Mesto Hlohovec by malo v budúcom roku hospodáriť s príjmami na úrovni 34,7 milióna eur. Mestské zastupiteľstvo na štvrtkovom (20. 11.) zasadnutí schválilo rozpočet na rok 2026 upravený poslaneckým návrhom Patrika Voltmanna s plánovaným prebytkom 8941 eur.
Príjmy bežného rozpočtu by mali dosiahnuť 25,95 milióna eur, plánované výdavky bežného rozpočtu sú 24,83 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované na úrovni 7,47 milióna eur a kapitálové výdavky by mali dosiahnuť 9,27 milióna eur. Rozpočet predpokladá príjmové finančné operácie vo výške 1,28 milióna eur a výdavkové finančné operácie v objeme 590.000 eur.
V rámci rozpočtu na rok 2026 sa počíta so zaradením prostriedkov rezervného fondu vo výške 250.000 eur na realizáciu investičných akcií. Mestskí poslanci schválili aj spolufinancovanie investícií z úverových zdrojov v celkovej výške 356.530 eur a z poplatku za rozvoj v objeme 230.000 eur.
Rozpočet počíta napríklad s využitím dotácií na budovanie cyklistickej infraštruktúry, obnovou časti druhého nadzemného podlažia zámku či s realizáciou projektov domova sociálnych služieb a centra včasnej intervencie a denného stacionára pre dospelých.
Revitalizácia by sa mala dotknúť aj športoviska základnej školy na Podzámskej, plánované je zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy V. Šuleka. Mesto sa bude uchádzať o dotáciu na výstavbu toboganu a dvojdráhovej šmykľavky v areáli mestského kúpaliska.
