Hlohovec by mal v 2025 zaplatiť za nakladanie s odpadmi 1,91 mil.eur

Hlohovec 14. januára (TASR) - Mesto Hlohovec by malo v roku 2025 zaplatiť za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1.911.673 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú radnica uzatvorila na základe výsledku verejného obstarávania so spoločnosťou FCC Hlohovec.



Zmluva počíta s poskytovaním služieb zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu (977.317 eur s DPH), zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (166.852 eur s DPH), zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (221.240 eur s DPH), zberu biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene - orezy z drevín (36.900 eur s DPH).



Súčasťou zmluvy je aj prevádzkovanie dvoch zberných dvorov (387.516 eur s DPH), sezónny zber odpadov (62.619 eur s DPH), zber odpadov z cintorínov (42.335 eur s DPH) a odstraňovanie nezákonne umiestnených komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z verejných priestranstiev (16.894 eur s DPH).



"V cene sú premietnuté maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na predmet tejto zmluvy a primeraný zisk," uvádza sa v zmluve. Za vykonanie služby v príslušnom kalendárnom mesiaci bude mestu raz mesačne vystavená faktúra.