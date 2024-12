Hlohovec eviduje vyše 20 bezdomovcov, ich presný počet nevedia určiť

Hlohovec 26. decembra (TASR) - Mesto Hlohovec sa tak ako každá samospráva stretáva s problematikou ľudí bez domova. Hoci ich presný počet nie je možné určiť, mapovaním sa mestu podarilo identifikovať viac ako 20 takýchto osôb. TASR to uviedla Miroslava Hankoščáková z Mestského úradu v Hlohovci.



"Nachádzajú sa v centre mesta, na jeho okrajoch, v záhradkárskych osadách, v opustených chatách, domoch a podobne. Existuje tu viacero miest, kde sa stretávajú a prežívajú, na území mesta sa nachádza aj 'stanové osídlenie'," priblížila. Väčšinou sú obyvateľmi mesta, no nájdu sa medzi nimi aj osoby s iným trvalým pobytom. "Každý príbeh je špecifický a vieme, ako im pomôcť," dodala.



Mapovanie ľudí bez domova v Hlohovci vykonáva odbor sociálnych vecí a mestská polícia priebežne počas celého roka. Sociálny odbor podľa Hankoščákovej aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, odborne posudzuje ich životnú situáciu, poskytuje sociálne poradenstvo, základné informácie v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby.



"Vytvára plány práce s klientom a následne ich aj spolu s klientom realizuje, poskytuje pomoc pri riešení zlej životnej situácie. Sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti," dodala s tým, že sociálny odbor tiež pomáha pri riešení konfliktov v teréne a spolupracuje s neziskovými inštitúciami venujúcimi sa tejto problematike.



Nocľaháreň, teda prístrešok, kde osoby nemusia dodržiavať režim, v Hlohovci nie je. "Klientov, ktorí majú záujem o túto službu, sieťujeme s nocľahárňami v okolí mesta Hlohovec, najbližšie v meste Piešťany, Sereď a Trnava," priblížila.



Od 1. januára 2025 plánuje podľa jej slov Armáda spásy prevziať súčasný útulok pre mužov Pokoj a dobro s kapacitou 21 klientov na Pribinovej ulici v Hlohovci. "Útulky sú zariadenia, kde môžu osoby z ulice bývať, stravovať sa, oprať si, podstúpiť sociálnu rehabilitáciu a za pomoci odborníkov, ktorí tu pracujú, sa opäť vrátiť do života. Pobyt by tu mal trvať približne pol roka až rok," dodala.



V meste sa nachádza aj zaradenie núdzového bývania pre matky s deťmi Esther s kapacitou 32 klientov. "Taktiež organizácia Samaria, ktorá svojou výdajňou potravinovej a materiálnej pomoci pomáha aj ľuďom bez domova. Je tu aj možnosť nájsť ubytovanie v tzv. ubytovniach, ktoré vybavujú po vyhodnotení situácie klienta pracovníci odboru sociálnych vecí," podotkla Hankoščáková.