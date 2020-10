Fraštacký tŕň bude bez slávnostného vyhlásenia víťazov

Hlohovec 2. októbra (TASR) – Výstavu najlepších prác 13. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru Fraštacký tŕň od piatka sprístupnili v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Hlohovci. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, ohlásené na podvečer, sa však pre protipandemické opatrenia konať nebude. Informovala o tom za organizátorov Helena Pekarovičová.



Pre tento ročník bienále kresleného humoru vyhlásili tému Les, 396 prác do Hlohovca zaslalo 83 autorov z 25 krajín celého sveta, okrem iných z Bieloruska, Čiernej Hory, Fínska, Indie, Indonézie, Izraela, Mjanmarska, Spojených arabských emirátov, Sýrie či Turecka. Najpočetnejšie boli zastúpené Slovensko, Česká republika a Čína.



Porota sa rozhodla prvé miesto udeliť Pavlovi Rychraříkovi z Kralup nad Vltavou v Česku, druhé miesto získal Ivo Chadžiev z Podbrezovej a tretia cena poputuje do Izraela k Ilya Katzovi z Haify. Popritom udelili desať čestných uznaní, o ktoré sa podelili karikaturisti zo Slovenska, Ukrajiny, Nemecka, Chorvátska a ďalších krajín. „Vo svojich prácach nám autori nakreslili posolstvá o požiaroch v amazonských lesoch, o vyrúbaných lesoch, plastovom odpade, ktorý lesy zamoruje, a mnohé ďalšie témy, ktoré mali v sebe humor a satiru, často však skryté za vyronenou slzou ľútosti,“ uviedla Pekarovičová.



Tradičným organizátorom bienále je občianske združenie Ex Libris Ad Personam spolu s hlohovským múzeom. K výstave víťazov pripravili aj výstavu Smiechobranie Fera Bojničana k životnému jubileu popredného slovenského karikaturistu.