Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci pripravilo program pre celú rodinu

Hlohovec 16. júla (TASR) - Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci pripravila na sobotu tri podujatia pre verejnosť. Popoludní program pre najmenších pozorovateľov hviezd, na večer teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej hviezdnej oblohe. Okrem nich rozšírila na letné prázdniny ponuku akcií pre širokú verejnosť aj počas pracovných dní. Sú pre rodičov s deťmi či starých rodičov s vnúčatami a prispôsobené veku návštevníkov. Informuje o tom na svojom webe.



V sobotu sa program začne o 15.00 a 17.00 h, pripravené sú Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom. "Sú pre škôlkarov a menších školákov. Pútavou detskou formou oboznamujú so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme," uvádza hvezdáreň, ktorú ročne navštívi asi 20.000 návštevníkov. Od 22.00 h bude v prípade priaznivých podmienok večerné teleskopické pozorovanie letnej oblohy. Hvezdáreň záujemcom odporúča telefonicky si overiť obsadenosť podujatí.



Akcie tohto druhu patria medzi pravidelné aktivity hvezdárne a ich prostredníctvom sa jej darí zvyšovať záujem o astronómiu i návštevnosť. Pre letné prázdniny a veľký záujem ponúka hvezdáreň programy vždy v utorok a stredu o 9.00, 10.30 a 13.00 h. Ak to meteorologická situácia umožní, je program rozšírený o prehliadku astronomických ďalekohľadov a pozorovanie aktívnych oblastí na povrchu Slnka.



Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je možné premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom či Mliečnu dráhu v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie je aj niekoľko menších projektorov ako model slnečnej sústavy, Jupiter so štyrmi Galileiho mesiacmi, kométa, meteory a umelá družica Zeme.



Vznik hvezdárne v Hlohovci ovplyvnil v roku 1957 veľký úspech ľudstva - vypustenie prvej umelej družice Zeme. Štrnásť rokov fungovalo zariadenie vďaka dobrovoľníkom, v roku 1972 sa stalo krajskou hvezdárňou pre bývalý Západoslovenský kraj a o trinásť rokov neskôr sa začalo s výstavbou planetária. K prístrojovej technike patrí aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Pri hvezdárni svoju činnosť rozvíja Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, zriaďovateľom je v súčasnosti Trnavský samosprávny kraj.