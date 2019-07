Hlohovecké kino láme rekordy v návštevnosti i tržbách

Po rekonštrukcii je kino zdigitalizované v štandarde DCI 2D, čím sa zaradilo medzi premiérové kiná.

Hlohovec 31. júla (TASR) – Kino Úsmev v Hlohovci mesiac po svojom otvorení po rozsiahlej rekonštrukcii láme rekordy v návštevnosti i tržbách. Jediné kino v Hlohovci bolo pre rekonštrukciu zatvorené od začiatku júla minulého roka, premietať začalo po dokončení digitalizácie presne po roku.



Za prvý mesiac premietania ho navštívilo takmer 2000 divákov, čo je viac ako za posledný polrok pred začiatkom rekonštrukcie, keď prišlo do kina 1792 divákov. Mesačné tržby dosiahli takmer 9000 eur. „Je to viac ako najvyššie celoročné tržby za posledných päť až šesť rokov. Najvyššie sme zaznamenali v roku 2013, kedy celoročné tržby predstavovali 7824 eur,“ informovalo vedenie mesta. Podľa Michala Juhása z Mestského kultúrneho centra sa priemerná návštevnosť na jedno predstavenie v júli pohybovala okolo 70 divákov, čo je veľmi pozitívne číslo.



Po rekonštrukcii je kino zdigitalizované v štandarde DCI 2D, čím sa zaradilo medzi premiérové kiná. Má novú vzduchotechniku, osvetlenie, elektroinštalácie, nové sedenie, projekčnú plochu a nový zvukový systém, informovala radnica. Celkové náklady na modernizáciu kina dosiahli 700.000 eur, časť financií získalo mesto z Audiovizuálneho fondu. Na digitalizáciu premietacej techniky získalo 32.000 eur a na modernizáciu sedačiek ďalších 35.000 eur. V modernizácii kina plánuje mesto pokračovať druhou etapou. Naplánovaná je obnova vstupných priestorov, fasády kina a vytvorenie priestoru pre kaviareň.



V multifunkčnej sále so zázemím pre necelých 300 divákov sa budú môcť popri premietaní filmov konať aj divadelné vystúpenia či koncerty. Podľa Juhása v kine nebude chýbať premietanie filmov pre deti, české a slovenské filmy, európske a artové filmy. Počas víkendových dní si budú môcť diváci pozrieť najmä aktuálne filmové novinky.