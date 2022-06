Literárne potulky Hlohovcom zavedú na miesta z básní a románov

Hlohovec 5. júna (TASR) - Šiesty ročník Literárnych potuliek Hlohovcom, ktorý organizuje občianske združenie (OZ) Ex libris ad personam s názvom Od kníh k osobnostiam Hlohovca, sa bude konať v sobotu 11. júna. Záujemcov o literatúru spojenú s dejinami mesta prevedie literárny historik, pracovník miestneho Vlastivedného múzea Marián Kamenčík. Informovala o tom Helena Pekarovičová z OZ.



Na jednotlivých zastávkach odznejú úryvky z rôznych diel. "V úvode si pripomenieme 90. výročie vydania prvej monografie o Hlohovci z pera Arpáda Felcána. Ukážky z knihy Hlohovecko kedysi, dnes a zajtra prečíta Lívia Doležalová a osobnosť učiteľa a historika Felcána priblíži Jozef Urminský. Potom sa od Robotníckeho domu presunieme na Ulicu M. R. Štefánika do historickej budovy najstaršej meštianskej školy v Nitrianskej župe z roku 1882," uviedlan Pekarovičová. V podaní Stanislava Kamenčíka zaznejú úryvky z kolekcie listov, ktoré si vymieňali v roku 1919 žiačky školy s Pavlom Országhom Hviezdoslavom.



Pri farskom Kostole sv. Michala František Kadlečík prečíta príležitostnú báseň predstaviteľa neskoršej bernolákovskej generácie Jozefa Blásyho, ktorý bol takmer dve desaťročia dekanom farnosti v Hlohovci. "Zaznie aj časť jeho príhovoru, ktorý ako slovenský kazateľ predniesol pri príležitosti vysvätenia chrámu v Ostrihome v roku 1856. Ďalšou zastávkou bude blízky hotel Jeleň a tam si prostredníctvom spomienkovej prózy Návraty, domovy od Jana Vladislava priblížime jeho dojmy z návštevy svojho rodného mesta po desiatkach rokov," doplnila. Prózu prečíta Andrea Kleimanová.



V zámockej záhrade navštívia potom účastníci grófsky skleník a vďaka cestopisným botanickým zápiskom Jozefa Ľudovíta Holubyho spoznajú krásu zámockej flóry spred vyše 150 rokov. Zuzana Kamenčíková prečíta Holubyho prácu a botanička Miroslava Malovcová-Staníková objasní, aké zaujímavé botanické nálezy Holuby v Hlohovci našiel. „Naše putovanie zavŕšime na nádvorí zámku v Hlohovci, kde odznie historická povesť o hlohovských obrancoch v spracovaní českého autora Františka Juru. Priblíži nám ju Ján Bielik. Nakoniec, ako to už tradične býva, putovanie zavŕšime malým kvízom o zaujímavé knižné ceny a piknikom,“ uviedla Pekarovičová.