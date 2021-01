Hlohovec má po testovaní mieru pozitivity nad 2 percentá

Hlohovec 26. januára (TASR) – Do 20. hodiny je aj v utorok otvorených v Hlohovci niekoľko odberových miest na testovanie ochorenia COVID-19. Verejnosť má možnosť získať potvrdenie o vykonaní testu na štyroch lokalitách s rezerváciou a na jednom mieste bez rezervácie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Odberové miesta s rezerváciou sú v kine Úsmev, na základných školách na Koperníkovej, Podzámskej a Ulici A. Felcána, bez rezervácie možno ísť na test do miestnej časti Šulekovo do starej školy. "Využiť možnosť rezervácie presného termínu odberu možno aj bez prístupu k internetu, na infolinkách 033 73 68 204, 033 38 13 385 operátorky záujemcu zaregistrujú," dodala hovorkyňa. Na území mesta sú v pracovných dňoch otvorené aj ďalšie mobilné odberové miesta.



Primátor Miroslav Kollár označil epidemiologickú situáciu v meste za vážnu. V pondelok (25. 1.) sa prišlo otestovať 1156 ľudí, z ktorých bolo 27 pozitívnych, čo je 2,33 percenta. Od soboty (23. 1.) to je spolu na odberových miestach zriadených mestom 6035 ľudí, z nich 123 pozitívnych, čo je 2,04 percenta.



Na sociálnej sieti vyzval primátor Hlohovčanov, aby prišli na testy. "Kto má v blízkom okolí pozitívneho človeka a nebol sa ešte otestovať - príďte, prosím. Máme otvorené a kapacitu na viac ako 2000 ľudí. A aj tí, čo majú čerstvo pozitívneho v okolí a boli negatívni, pokojne sa príďte otestovať ešte raz," uviedol.