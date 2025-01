Hlohovec už nie je v provizóriu, primátor podpísal rozpočet

Hlohovec 15. januára (TASR) - Mesto Hlohovec už nehospodári v rozpočtovom provizóriu. Primátor Ivan Baranovič podpísal uznesenie, ktorým bol na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválený rozpočet mesta na rok 2025. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe radnice.



Primátor na sociálnej sieti podpis rozpočtu zdôvodnil aj tým, že sú na stole projekty za niekoľko miliónov eur, ktoré chce mesto realizovať. "Len za predchádzajúce dva roky sme získali toľko externých zdrojov, ktoré sa nepodarilo získať za osem predchádzajúcich rokov," zdôraznil.



Ukončenie rozpočtového provizória privítali aj mestskí poslanci z opozičného klubu Spolu pre Hlohovec. "Tešíme sa, že už nič nebráni normálnemu finančnému fungovaniu mesta, čerpaniu grantov pre mesto, ani spusteniu dotačného mechanizmu na kultúrne, športové a sociálne aktivity v meste," uviedol klub na sociálnej sieti.



Schválený rozpočet upravený poslaneckým návrhom Patrika Voltmanna zo Spolu pre Hlohovec počíta s prebytkom na úrovni 18.618 eur. Celkové príjmy mesta by mali dosiahnuť 33,62 milióna eur. Celkové výdavky sú predpokladané na úrovni viac ako 33,6 milióna eur.



Poslaneckým návrhom bol z rozpočtu vyškrtnutý príjem z predaja nájomných bytov vo výške 500.000 eur. Vzhľadom na to prišlo v rozpočte aj k zníženiu celkových predpokladaných výdavkov mesta.



Primátor kritizuje vypustenie plánovaného predaja nájomných bytov i zníženie mzdových prostriedkov zamestnancom mestského úradu v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu. "Náš návrh minuloročnú sumu nijako neznižuje. Pripomíname, že na mzdy bolo schválené presne toľko, ako použili v roku 2024 a vtedy to stačilo aj na odmeny zamestnancom," reagoval opozičný poslanecký klub.



Mesto vstúpilo na začiatku roka do rozpočtového provizória po tom, čo primátor nepodpísal rozpočet na rok 2025 schválený na vlaňajšom decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Nesúhlasil vtedy so zmenami, ktoré boli do rozpočtu zakomponované poslaneckým návrhom Voltmanna.