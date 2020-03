Hlohovec: Mesto zatiaľ školy nezatvára, situácia sa však môže zmeniť

Hlohovec 9. marca (TASR) - Mesto Hlohovec po zasadnutí krízového štábu reaguje na situáciu so šírením výskytu nového koronavírusu na Slovensku. Zo stretnutia vyplynulo, že v tomto čase sa školy v Hlohovci nezatvárajú, situáciu budú zástupcovia krízového štábu priebežne monitorovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Krízový štáb zasadal spoločne aj s riaditeľmi materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a zástupcami mestských organizácií. "Upozorňujeme rodičov, že situácia sa môže kedykoľvek zmeniť a môže dôjsť k zatvoreniu škôl. V školách sú prijaté sprísnené hygienické opatrenia a nariadený pravidelný zdravotný skríning detí," uviedla Hrinková Siebenstichová.



Riaditelia škôl budú zároveň zisťovať, ktoré z detí s rodinami v uplynulých týždňoch navštívili krajiny s výskytom ochorenia COVID-19. Rodičia týchto detí budú vyzvaní na sledovanie ich zdravotného stavu. "V prípade potvrdenia prvého prípadu nákazy novým koronavírusom v meste pristúpime k zatvoreniu škôl. Od pondelka (9. 3.) až do odvolania zároveň prerušujeme činnosť denných centier. Mestský úrad zatiaľ zostáva pre verejnosť otvorený, no aj tu sme prijali sprísnené hygienické opatrenia," uviedlo mesto po zasadnutí krízového štábu.