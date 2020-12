Mestský úrad v Hlohovci prechádza do obmedzeného režimu

Hlohovec 15. decembra (TASR) – Mestský úrad v Hlohovci bude pre verejnosť od utorka dočasne zatvorený pre aktuálnu situáciu s výskytom ochorenia COVID-19. V obmedzenom režime bude počas nasledujúcich týždňov fungovať na radnici iba klientske centrum. Informovala o tom referentka pre komunikáciu Gabriela Hanáková.



Zámerom týchto opatrení je znížiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet ľudí. Klientske centrum bude do odvolania fungovať vždy od 7:30 do 11:30, popoludní len po telefonickom dohovore.



„Záležitosti môžu občania vybaviť emailom, prípadne telefonicky prostredníctvom zverejnených telefónnych čísel vedúcich pracovníkov. Agenda každého odboru MsÚ bude zabezpečená, ale v zníženom rozsahu.



Zamestnanci naďalej v obmedzenom režime pracujú, kontaktovať ich možno telefonicky, elektronickou formou alebo písomne," uviedla Hanáková. Pokladnica bude otvorená dopoludnia, obyvatelia by mali prednostne uhrádzať platby bezhotovostným prevodom na účet mesta. Kancelária mestského úradu v miestnej časti Šulekovo bude zatvorená. „Službu sociálneho taxíka od 16. decembra neposkytujeme," dodala Hanáková.