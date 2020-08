Na zámku v Hlohovci vystavujú Miroslav Cipár a Jozef Sušienka

Hlohovec 31. augusta (TASR) – Na spoločnej výstave s názvom sú...ZNENIE sa na zámku v Hlohovci predstavujú maliar a grafik Miroslav Cipár a keramikár Jozef Sušienka. Do 2. októbra si možno pozrieť výber z ich tvorby, informovala o tom prevádzková riaditeľka zámku Ingrid Vidová.



Kurátorka výstavy Eva Trojanová vyzdvihla vybranými prácami Miroslava Cipára tematickú mnohostrannosť motívov v jeho tvorbe, záujem o figúru v ilustráciách, v kresbových cykloch i v maľbách, čiaru ako základnú stavebnú štruktúru a jeho nezameniteľný rukopis, ktorý má svoje identifikačné znaky. "Ak použijeme slovné spojenie krása v jednoduchosti, to je tvorba Jozefa Sušienku. Má svoje jedinečné miesto na keramickej scéne. Vychádza z poznania, že nekonečná mnohostrannosť umeleckých diel sa rodí z vecí obyčajných. To všetko sa dá nájsť v jeho vázach, ikebanách, tanieroch, fontánach, svietidlách, v monumentálnych prácach, záhradnej plastike i v keramických objektoch," uviedla kurátorka.



Sušienka (nar. 1937) žije a tvorí v Hlohovci, patrí medzi prvých slovenských keramikárov, ktorí začali tvoriť bez pomoci hrnčiarskeho kruhu. Pre jeho plastiky sú charakteristické rôzne organické formy a uzavretý tvar gule, často perforovaný alebo šupinatý povrch. Je zakladateľom Kysuckej galérie. Cipár absolvoval štúdium grafiky a monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Vincenta Hložníka a Petra Matejku. S výnimkou jedného roka, keď pôsobil v Indii v Children's Book Institute, bol univerzálne zameraným výtvarníkom v slobodnom povolaní. V šesťdesiatych rokoch stál pri zrode a realizácii viacerých kultúrnych projektov, ako je napríklad Bienále ilustrácií, Trienále insitného umenia, bienále Danuvius.