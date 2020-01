Novorodenci dostanú od mesta Hlohovec spomienkový podbradník

Hlohovec 8. januára (TASR) - Spomienkovým podbradníkom s fraštackým nápisom Som ve Fraštáku nový v modrej verzii pre chlapcov aj v ružovej pre dievčatá bude od roku 2020 vítať mesto Hlohovec novonarodené bábätká. Hovorkyňa radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová informovala, že spolu s uvítacou pohľadnicou chcú takto potešiť čerstvých rodičov.



"S myšlienkou prišla na mestský úrad poslankyňa Stanislava Brestovanská, ktorá ako členka zboru pre občianske záležitosti víta do života aj najmladších obyvateľov mesta. Upozornila, že bežnou praxou je, že čerství rodičia krátko po príchode s bábätkom z pôrodnice domov dostanú od mesta list s rozhodnutím o vyrubení poplatku za odpad. A že to nie je ten najpríjemnejší spôsob privítania nového Hlohovčana," uviedla hovorkyňa. Na mestskom úrade si myšlienku, že by prvá zásielka mohla mať príjemnejší obsah, osvojili a dali jej podobu praktického darčeka.



V Hlohovci ročne pribudne okolo 200 novorodencov, vlani privítali 182 detí, 95 chlapcov a 87 dievčat. "Najčastejšími chlapčenskými menami boli Tomáš, Martin a Adam. Dievčatám v roku 2019 rodičia najčastejšie dávali mená Ema, Eliška a Hana," doplnila Hrinková Siebenstichová.