< sekcia Regióny
Hlohovec odmieta výstavbu veterného parku na svojom území
Mesto podrobilo kritike spôsob komunikácie investora o zámere.
Autor TASR
Hlohovec 30. októbra (TASR) - Mesto Hlohovec odmieta výstavbu veterného parku na svojom území. Samospráva to uviedla na webovej stránke v reakcii na zámer výstavby veterných elektrární predložený Jadrovou energetickou spoločnosťou Slovenska (JESS) do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Mesto Hlohovec jasne deklaruje, že nepodporuje projekt výstavby veterných elektrární v navrhovanom území. Cieľom vedenia mesta je chrániť prostredie, kvalitu života všetkých obyvateľov Hlohovca,“ uvádza sa na webe samosprávy. V utorok 4. novembra by sa malo uskutočniť spoločné stretnutie primátorov a starostov dotknutých obcí s cieľom prípravy spoločného nesúhlasného stanoviska.
Mesto podrobilo kritike spôsob komunikácie investora o zámere. Tvrdí, že sa o pripravovanom projekte veterného parku dozvedelo spočiatku len z neoficiálnych zdrojov. Samospráva pripravuje stanovisko s pripomienkami, ktoré odošle na envirorezort.
V stredu 29. októbra bolo spoločné stretnutie samospráv, ktorých územia sú zahrnuté v návrhu pilotnej akceleračnej zóny pre rozvoj veternej energie - Západ, so zástupcami spoločnosti JESS. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektu a informovanie samospráv o jeho základných zámeroch.
Na západnom Slovensku počíta predložený zámer s výstavbou maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW) vo viacerých katastrálnych územiach obcí nachádzajúcich sa v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. Obdobný zámer bol predložený aj pre oblasť okresu Michalovce.
„Mesto Hlohovec jasne deklaruje, že nepodporuje projekt výstavby veterných elektrární v navrhovanom území. Cieľom vedenia mesta je chrániť prostredie, kvalitu života všetkých obyvateľov Hlohovca,“ uvádza sa na webe samosprávy. V utorok 4. novembra by sa malo uskutočniť spoločné stretnutie primátorov a starostov dotknutých obcí s cieľom prípravy spoločného nesúhlasného stanoviska.
Mesto podrobilo kritike spôsob komunikácie investora o zámere. Tvrdí, že sa o pripravovanom projekte veterného parku dozvedelo spočiatku len z neoficiálnych zdrojov. Samospráva pripravuje stanovisko s pripomienkami, ktoré odošle na envirorezort.
V stredu 29. októbra bolo spoločné stretnutie samospráv, ktorých územia sú zahrnuté v návrhu pilotnej akceleračnej zóny pre rozvoj veternej energie - Západ, so zástupcami spoločnosti JESS. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektu a informovanie samospráv o jeho základných zámeroch.
Na západnom Slovensku počíta predložený zámer s výstavbou maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW) vo viacerých katastrálnych územiach obcí nachádzajúcich sa v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. Obdobný zámer bol predložený aj pre oblasť okresu Michalovce.