V Hlohovci opravia lávku pre peších na železničnom moste

Hlohovec 2. marca (TASR) – V súvislosti so začínajúcou rekonštrukciou cestného mosta ponad Váh v Hlohovci, počas ktorej je obmedzený a na istý čas bude aj vylúčený prechod chodcov, je potrebné zabezpečiť pre obyvateľov mesta náhradnú pešiu prístupovú trasu. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí v závere februára preto schválili prostriedky na nutnú opravu lávky na železničnom moste vo výške 96.900 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



„Práce budú pozostávať z doplnenia zábradlia, vstupov na lávku zo strany Hlohovca a Šulekova vrátane protišmykového reflexného náteru pochôdznej časti. Predmetom je aj doplnkové posilnenie oceľového podlahového plechu lávky. Spevnenie je nutné vykonať z dôvodu potreby zvýšenia bezpečnosti osôb prechádzajúcich cez lávku, dosiahnutia dostatočnej statickej odolnosti, vyhovujúcich prvkov a kritérií používateľnosti v zmysle platných technických noriem,“ uviedla hovorkyňa. Mesto s investorom opravy mosta - Trnavským samosprávnym krajom rokuje o možnej refundácii časti vzniknutých nákladov.



Rekonštrukcia mosta v Hlohovci sa začala 9. februára. Prípravné práce sa skončia podľa harmonogramu 20. apríla, keď vylúčia dopravu na šesť mesiacov, most bude prechodný iba pre chodcov. Od 2. mája do 22. mája si práce vyžiadajú z dôvodu bezpečnosti úplné vylúčenie verejnosti. Náklady sú vyrátané na 5,4 milióna eur. Mesto Hlohovec pripravuje aj ďalšie nutné opatrenia ako prípravu záchytných parkovísk a ďalšie na hladký priebeh prác.