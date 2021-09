Pamätník na Námestí sv. Michala v Hlohovci začali obnovovať

Hlohovec 11. septembra (TASR) – Pamätník SNP a oslobodenia na Námestí sv. Michala v Hlohovci je v nevyhovujúcom technickom stave a potrebuje obnovu. Mesto na tento účel vyčlenilo podľa hovorkyne radnice Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej sumu 13.000 eur, práce reštaurátora Františka Šmigrovského sa začínajú v týchto dňoch a v prípade priaznivého počasia by sa mali skončiť do dvoch mesiacov. Pamätník tak bude pripravený začleniť sa do budúcej podoby centrálneho námestia mesta, na ktoré bola vyhlásená architektonická súťaž.



„Pamätníku dominuje súsošie vojaka, partizána a matky s dieťaťom z dielne akademického sochára a hlohovského rodáka Ľudovíta Gogu a Artúra Slatinského z roku 1954,“ uviedla hovorkyňa. Cieľom obnovy je prinavrátiť pamiatke výtvarno-estetické kvality a oživiť jej pôvodný výraz. „Odborným reštaurátorským zásahom dosiahneme predĺženie životnosti tohto diela, ktoré nám pripomína obete padlých v druhej svetovej vojne. Je potrebné urobiť vyčistenie kameňa, odstrániť mikroflóry a uhlíkových depozitov, uvoľnené a sekundárne škárovanie, spevniť celý povrch diela vrátane schodiska, zalepiť trhliny a praskliny a ďalšie odborné činnosti. Obnova bude realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR,“ doplnila hovorkyňa.