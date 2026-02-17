< sekcia Regióny
Hlohovec pokračuje v budovaní cyklistickej infraštruktúry
Bernolákovu ulicu čaká kompletná obnova asfaltového povrchu, plánované sú okrem iného aj lokálne stavebné úpravy podkladu v miestach poškodenia.
Autor TASR
Hlohovec 17. februára (TASR) - Mesto Hlohovec pokračuje v budovaní cyklistickej infraštruktúry. Do realizačnej fázy sa dostáva projekt obnovy Bernolákovej ulice a vybudovania protismerného cyklistického pásu. Oficiálne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi sa uskutočnilo v piatok 13. februára. Informovala o tom radnica.
„Zámerom projektu je zriadenie samostatného protismerného cyklistického pásu, ktorý umožní cyklistom bezpečný pohyb v protismere jednosmernej automobilovej dopravy. Cyklistický pás bude vyznačený dopravným značením a povedie po existujúcej komunikácii, ktorej povrch bude kompletne obnovený,“ doplnila mestská samospráva.
Bernolákovu ulicu čaká kompletná obnova asfaltového povrchu, plánované sú okrem iného aj lokálne stavebné úpravy podkladu v miestach poškodenia. Na autobusovej zastávke budú osadené nové obrubníky, nástupné plochy čaká výšková úprava a osadenie dlažby pre zrakovo znevýhodnené osoby pri priechodoch a zastávkach.
Mesto získalo externé zdroje v objeme takmer 350.000 eur. Celková vysúťažená cena stavebných prác predstavuje vyše 713.000 eur s DPH. „Stavebné práce budú realizované etapovito, s dôrazom na minimalizáciu dopravných obmedzení a zachovanie dopravnej priepustnosti v danom území,“ ozrejmilo mesto.
„Zámerom projektu je zriadenie samostatného protismerného cyklistického pásu, ktorý umožní cyklistom bezpečný pohyb v protismere jednosmernej automobilovej dopravy. Cyklistický pás bude vyznačený dopravným značením a povedie po existujúcej komunikácii, ktorej povrch bude kompletne obnovený,“ doplnila mestská samospráva.
Bernolákovu ulicu čaká kompletná obnova asfaltového povrchu, plánované sú okrem iného aj lokálne stavebné úpravy podkladu v miestach poškodenia. Na autobusovej zastávke budú osadené nové obrubníky, nástupné plochy čaká výšková úprava a osadenie dlažby pre zrakovo znevýhodnené osoby pri priechodoch a zastávkach.
Mesto získalo externé zdroje v objeme takmer 350.000 eur. Celková vysúťažená cena stavebných prác predstavuje vyše 713.000 eur s DPH. „Stavebné práce budú realizované etapovito, s dôrazom na minimalizáciu dopravných obmedzení a zachovanie dopravnej priepustnosti v danom území,“ ozrejmilo mesto.