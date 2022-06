Policajti si cez víkend posvietili na alkohol a mládež v Hlohovci

Hlohovec 13. júna (TASR) - Polícia v Hlohovci sa počas uplynulého víkendu zamerala na požívanie alkoholu mládežou. Počas štvorhodinovej akcie policajnou kontrolou prešlo šesť gastropodnikov a 30 detí do 18 rokov. Policajti zaevidovali 12 mladistvých osôb pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Hliadky preverili aj mládežníkmi obľúbené miesta, ako skatepark a okolie Váhu. "Opití mládežníci boli nielen z Hlohovca, ale išlo aj o deti z Šoporne a z okolia Hlohovca. Najviac nafúkal 15-ročný mladík, ktorý mal v dychu 0,54 mg/l, čo je 1,13 promile. Ten hliadke tvrdil, že alkohol popíjal u kamaráta. Tesne nad promile mal aj 16-ročný mladík. Sedem kontrolovaných tvrdilo, že im alkohol nalievali v rovnakom hlohovskom podniku, ostatní mali popíjať alkohol s kamarátmi. Jeden 15-ročný dokonca tvrdil, že pivo popíjal s matkou," uviedla hovorkyňa.



Upozornila, že v zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň platí, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 h na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.



"Apelujeme na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich deti voľný čas a vysvetlili im možné následky konania. Odhliadnuc od problémov, do ktorých popíjaním zatiahnu seba a svojich blízkych, ide aj o vážne zdravotné riziko. Navyše, deti pod vplyvom alkoholu naberajú na odvahe, strácajú zábrany a uchyľujú sa ku konaniu, ktoré by za triezveho stavu nikdy neskúsili. V akciách zameraných na mládež budeme pokračovať," doplnila Linkešová.