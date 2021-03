Hlohovec ponúka vysokoškolákom trojmesačnú stáž na mestskom úrade

Hlohovec 15. marca (TASR) – Na mesiace apríl až jún tohto roka ponúka vysokoškolským študentom mesto Hlohovec opäť stáž na šiestich svojich odboroch. Je určený študentom so záujmom spolupodieľať sa na chode mestského úradu a získať praktické skúsenosti v agende mestskej samosprávy. Záujemcovia sa môžu podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej prihlásiť do piatka (19. 3.).



"Už tradične má o stážistu záujem odbor stratégie, kde sa uchádzač zoznámi s procesom prípravy, realizácie a implementácie projektov. Spolupráci je otvorený aj odbor komunikácie a vonkajších vzťahov. Nádejní novinári sa môžu podieľať na tvorbe obsahu mestských novín. Priestor realizovať sa dostane aj grafik," uviedla hovorkyňa.



Príležitosť získať praktické skúsenosti je pripravená aj pre budúcich právnikov na odbore právnom a klientskych služieb. Na odbore spoločenských služieb ich čaká práca v sociálnej oblasti, odbor výstavby zas pootvorí dvere do oblasti stavebného poriadku. "Aj v aktuálnej sezóne platí, že stáž nie je honorovaná, no prináša študentom iné cenné benefity v podobe skúseností, ktoré môžu zúročiť v ďalšej kariére," dodala.



Mestské kultúrne centrum v Hlohovci v rámci stážového programu ponúka priestor pre študentov, ktorí majú ambíciu získať zručnosti v kultúrnej či divadelnej produkcii, alebo pre tých, ktorí sa venujú grafickému dizajnu. Informácie o ponúkaných voľných miestach sú na stránke www.hlohovec.sk/staze.