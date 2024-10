Hlohovec požiada o financie na rekonštrukciu druhého podlažia zámku

Hlohovec 25. októbra (TASR) - Mesto Hlohovec podá na začiatku novembra žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z EÚ v objeme približne 1,5 milióna eur na rekonštrukciu druhého nadzemného podlažia zámku. Prednosta Mestského úradu (MsÚ) v Hlohovci Marek Mesároš to avizoval počas štvrtkového (24. 10.) zasadnutia mestského zastupiteľstva.



"Zároveň komunikujeme s ministerstvom kultúry, akým spôsobom vyriešiť zníženú dotáciu na strechu Koniarne, kde máme spracovanú projektovú dokumentáciu na kompletnú obnovu strechy," priblížil Mesároš. Zároveň absolvuje mesto rokovanie s pamiatkarmi o možnosti výmeny strešnej krytiny na Empírovom divadle. "Tak isto sa budeme rozprávať o možnosti vyčistenia jazierka," dodal. Hovoril tiež o snahách, aby mohol byť zámocký areál osvetlený. Zvýšiť atraktivitu priestoru by mohli napríklad aj skleníky.



Poslancom mestského zastupiteľstva a verejnosti predstavil architekt Pavol Pauliny aj návrh urbanisticko-architektonickej štúdie revitalizácie zámku spolu so zámockým areálom. "Hlohovský zámok je so svojim areálom jedným z najlepšie zachovaných takýchto komplexných areálov na Slovensku. Zatiaľ sa mu nedostáva dostatočnej pozornosti, hoci sú veľké snahy," podotkol.



Areál vznikol v čase stredoveku, súčasnú podobu získal podľa Paulinyho najmä na prelome 18. a 19. storočia. Vyzdvihol, že okrem zámku sa v areáli nachádzajú aj ďalšie objekty, ktoré ho dotvárali po hospodárskej a kultúrnej stránke. "Cieľom štúdie je ukázať, akým spôsobom by sa dal zámok uviesť do takého stavu, aký poznáme napríklad z Rakúska, kde je veľmi úspešne realizovaný zámok Schloss Hof," doplnil.



V druhej polovici septembra sa začala obnova dvornej západnej fasády východného krídla nádvoria hlohovského zámku. Táto rekonštrukcia by mala byť ukončená v polovici decembra. Zámok je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a celý proces obnovy prebieha pod dohľadom reštaurátora a Krajského pamiatkového úradu Trnava.