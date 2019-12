Hlohovec predal spoločnosť prevádzkujúcu liečebňu pre dlhodobo chorých

Hlohovec 5. decembra (TASR) – Dvaja záujemcovia sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže (OVS) na kúpu obchodného podielu v spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o. Zmluvu s úspešným uchádzačom HardWood Investments, j. s. a., mesto podpíše, ako o tom informoval primátor Hlohovca Miroslav Kollár, po štvrtkovom odsúhlasení výsledku OVS v mestskom zastupiteľstve.



Mesto sa rozhodlo predať túto 100 % mestskú spoločnosť, ktorú založilo účelovo pri nedávnych problémoch pri prevádzkovaní liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH) v priestoroch polikliniky. Problémy vznikli vtedy, keď dovtedajší prevádzkovateľ LDCH Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o., ukončil jej činnosť bez vedomia mesta. Samospráva má v tejto spoločnosti iba 49-percentný podiel a dlhodobý spor s väčšinovým vlastníkom. V záujme zachovať LDCH rozhodla o vzniku novej s. r. o.



LDCH v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta fungovala od začiatku tohto roka. Radnica mala plány postupného rozšírenia, ale poslanecký zbor túto myšlienku odmietol. „V aktuálnej podobe generuje stratu,“ konštatoval primátor. Na jeseň zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie súťaže na odpredaj spoločnosti. „Súťaž mala dve časti. V prvej išlo o pevnú sumu za odkúpenie 100 % podielu s. r. o. za 210.937 eur. Išlo o sumu, ktorú mesto do spoločnosti doteraz vložilo. V druhej sa súťažilo o výšku ročného nájmu za priestory v poliklinike, ktoré majú slúžiť aj na postupné rozšírenie služieb. Víťaz súťaže ponúkol 44.871 eur, zmluva sa uzatvára na 20 rokov,“ informoval o tom Kollár.



Zástupca HardWood Investments pred zastupiteľstvom deklaroval záujem udržať súčasné služby a postupne do polovice roka 2021 zvýšiť kapacitu na 86 lôžok pri investícii okolo milióna eur.