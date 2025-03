Hlohovec predĺžil tender na obnovu športoviska v areáli ZŠ Podzámska

Hlohovec 3. marca (TASR) - Mesto Hlohovec predĺžilo o tri dni lehotu na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa revitalizácie športoviska v areáli Základnej školy (ZŠ) Podzámska. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do piatka 7. marca do 10.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehoty vzhľadom na doručené otázky uchádzača, v dôsledku ktorých bol upravený výkaz výmer. Hovorkyňa mesta Miroslava Hankoščáková už skôr TASR uviedla, že sa samospráva bude v súvislosti s týmto projektom uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu (FPŠ).



Predmetom zákazky je obnova štvordráhového oválu s pridruženou rovinkou pre behy na 60 metrov. Vnútri oválu by mohlo byť vybudované viacúčelové ihrisko pre basketbal a volejbal, tiež viacúčelové ihrisko pre hádzanú, florbal či malý futbal. Počíta sa aj s vybudovaním tzv. workoutového ihriska a na západnom okraji oválu s rozbehovou dráhou a doskočiskami pre skoky do diaľky.



Predpokladaná hodnota zákazky je približne jeden milión eur bez DPH. Zrealizovaná by mala byť do konca augusta 2027. Zmluva s víťazom verejného obstarávania však nadobudne účinnosť až doručením kladného rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku z FPŠ a schválením financovania zvyšnej časti celkovej ceny za vykonanie diela Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec.