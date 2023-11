Hlohovec pripravuje so Ždánicami projekt Mestečká spojené oblohou

Hlohovec 19. novembra (TASR) - Mestečká spojené oblohou má názov cezhraničný projekt, ktorý chce realizovať mesto Hlohovec s partnermi z Českej republiky. Uchádza sa o prostriedky z programu Interreg SK-CZ 2021-2027, jeho moravským náprotivkom je mesto Ždánice v okrese Hodonín. Projekt schválili poslanci hlohovského mestského zastupiteľstva na svojej novembrovej schôdzi.



Obe mestá spája prítomnosť hvezdárne, v Hlohovci je to Hvezdáreň a planetárium (HaP) M. R. Štefánika, v Ždániciach HaP Oldřicha Kotíka. Sú v dlhodobom partnerskom vzťahu a nadviazali spoluprácu. Spoločnou aktivitou partnerov bude otvorenie Cesty planét v čase jarnej rovnodennosti budúceho roka na nábreží Váhu v Hlohovci. Cesta bude pozostávať z oddychových zón so solárnymi smart lavičkami a informačnými panelmi. Budú predstavovať zastávky na Ceste planét a pri každej bude aj plastový model jednej planéty. Návštevníci sa budú môcť zároveň oboznámiť s krojmi, kultúrou i prírodnými zaujímavosťami oboch regiónov. Hlavným odborným garantom je česká strana, lektorskú pomoc si berie na starosť hlohovská HaP.



Mestu Hlohovec by mal projekt okrem tejto aktivity umožniť pokročiť v obnove Hlohovského zámku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Rekonštrukcie by sa mali dočkať dve bývalé detské izby panstva a oratórium. Po skončení prác chce v nich mesto prezentovať výstupy projektu. Partnerom na slovenskej strane je aj Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré expozície zámku spravuje a vytvorí nielen novú v rekonštruovaných priestoroch, ale aj 3D vizitky historickej pamiatky. Mestu Ždánice partnerstvo v projekte umožní inštaláciu smart lavičiek aj s modelom mesiaca a nákup techniky do HaP. Hlohovskej hvezdárni pribudne laserová technika.