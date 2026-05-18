Hlohovec: Rekonštrukcia hvezdárne napreduje, v príprave je druhá etapa
Autor TASR
Hlohovec 18. mája (TASR) - Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci napreduje, aktuálne prebiehajú prípravné a búracie práce. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) súčasne vyhlásil verejné obstarávanie na druhú etapu investície za viac ako 3,3 milióna eur z eurofondov, ktorá prinesie aj novú premietaciu sálu pre divákov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Rekonštrukcia má priniesť modernejšie priestory pre návštevníkov. „Našou ambíciou je vytvoriť v Hlohovci moderné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude atraktívne pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Druhá etapa sa zameria na hlavnú premietaciu sálu. Pribudne nová kupola, sedenie aj technológia na 2D a 3D premietanie. Súčasťou bude aj obnova interiéru a bezbariérový prístup. „Planetárium má po obnove slúžiť nielen na popularizáciu vesmíru a vedy, ale aj ako priestor pre vzdelávacie a komunitné aktivity,“ doplnil kraj.
