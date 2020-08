Hlohovec chce s ekoplátenkou urobiť ekologickú dieru do sveta

Hlohovec 9. augusta (TASR) – Do poštových schránok všetkých domácností v Hlohovci začne o niekoľko dní distribuovať radnica Fraštackú ekoplátenku. Spolu 13.680 eur investovala do toho, aby učila Hlohovčanov ekologickejšiemu správaniu sa pri nakupovaní. Textilné tašky podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej pomôžu eliminovať používanie nákupných igelitiek.



Nápis na ekotaške je v súlade so zámerom – "S Fraštackú ekoplátenku urobíš ekologickú dýru do sveta". Mesto ich dalo vyrobiť 10.000 kusov v dvoch verziách. "Jedna je konzervatívnejšia pre staršiu a strednú generáciu s ekologickými motívmi a dominantami mesta a druhá je pre duchom i vekom mladých, modernejšia, so sloganom vo fraštáckom, hlohovskom nárečí, ktorý korešponduje s nastavenou komunikáciou mesta smerom k verejnosti," uviedla hovorkyňa pre TASR. Návrhy sú podľa jej slov výsledkom spoločnej práce reklamnej agentúry a pracovnej skupiny na mestskom úrade, ktorá sa projektu Hlohovec – ekologicky zodpovedné mesto venuje.



Na projekt radnica získala z operačného programu Európskej únie Kvalita životného prostredia sumu 12.036 eur, z mestskej kasy investovala 1644 eur. "Distribúcia jednej tašky do každej domácnosti bude zabezpečená prostredníctvom kolportérov, roznos bude od 17. do 21. augusta," doplnila Hrinková Siebenstichová.



V rámci ekoprojektu mesta sa uskutočnia ešte dve diskusie pre verejnosť týkajúce sa nosných a aktuálnych ekologických tém, a taktiež vzdelávanie žiakov 1. stupňa všetkých základných škôl s dôrazom na odpadové hospodárstvo. "Aktuálne pripravujeme videá na päť rôznych ekotém pre širokú verejnosť," dodala hovorkyňa.