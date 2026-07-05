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Hlohovec sa uchádza o podporu na výstavbu nového toboganu na kúpalisku

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Pohľad na Hlohovec, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Letné kúpalisko sa nachádza na okraji Hlohovca v prostredí zámockej záhrady a dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie miesta letného oddychu v meste.

Autor TASR
Hlohovec 5. júla (TASR) - Mesto Hlohovec sa uchádza o podporu na výstavbu nového toboganu na letnom kúpalisku. Samospráva v rámci výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu požiadala o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu Výstavba toboganu s technológiou pre rozvoj rekreačného cestovného ruchu v Hlohovci. Cieľom projektu je modernizácia rekreačnej infraštruktúry mestského letného kúpaliska a zvýšenie jeho atraktivity pre obyvateľov mesta aj návštevníkov z celého regiónu, informovala radnica.

Projekt zahŕňa výstavbu samotného toboganu a šmykľavky, dojazdového bazéna, novej strojovne s čerpadlami a riadiacou technológiou, vyrovnávacej nádrže, zariadenia na úpravu a filtráciu bazénovej vody. Jeho súčasťou je aj vybudovanie nových spevnených plôch v okolí atrakcie. Pri nástupe na tobogan bude zároveň osadený elektronický snímač na počítanie návštevníkov.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 499.771,53 eura. Mesto Hlohovec sa uchádza o príspevok vo výške 449.794,38 eura, čo predstavuje 90 percent oprávnených výdavkov projektu. Desaťpercentné spolufinancovanie mesta by v prípade schválenia projektu predstavovalo 49.977,15 eura.

Letné kúpalisko sa nachádza na okraji Hlohovca v prostredí zámockej záhrady a dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie miesta letného oddychu v meste. Návštevníkom ponúka plavecký aj detský bazén, športové a oddychové plochy, občerstvenie i bezbariérový vstup.
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