Hlohovec sa zameria na obnovu škôl, športovísk a ďalšej infraštruktúry
Kapitálové výdavky by mali dosiahnuť v roku 2026 podľa schváleného rozpočtu 9,27 milióna eur.
Autor TASR
Trnava/Hlohovec 4. januára (TASR) - Mesto Hlohovec sa v roku 2026 zameria na obnovu škôl, športovísk, verejných priestranstiev a technickej infraštruktúry. Pokračovať bude vo výstavbe cyklistickej infraštruktúry. Pre TASR to uviedol primátor Hlohovca Ivan Baranovič. Zároveň poukázal na úspešné získavanie externých zdrojov na investičné aktivity. Kapitálové výdavky by mali dosiahnuť v roku 2026 podľa schváleného rozpočtu 9,27 milióna eur.
„V roku 2024 sme na rozvojové projekty získali viac ako 6,2 milióna eur a v roku 2025 ďalších 3,07 milióna eur. Tieto financie nám umožnili realizovať aj pripravovať viaceré strategické investície bez nadmerného zaťažovania mestského rozpočtu,“ zdôraznil primátor. Mesto má zároveň podľa jeho slov pripravené a odovzdané projektové dokumentácie na ďalšie investície, medzi ktoré patrí obnova domu smútku či obnova bastiónu na zámku v Hlohovci. Samospráva získala aj dotácie na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti mestského úradu.
„Viaceré významné projekty plynule pokračujú aj v ďalšom období - rekonštrukcia strechy koniarne v areáli zámku, modernizácia domova sociálnych služieb a centra včasnej intervencie na ulici M. Benku, ako aj denného stacionára na Pribinovej ulici,“ doplnil Baranovič. Pokračuje tiež komplexná rekonštrukcia niektorých miestností druhého nadzemného podlažia zámku. „Z rozpočtu 2026 budeme pripravovať aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu domu kultúry,“ doplnil pre TASR.
Za dôležitú súčasť rozvoja mesta považuje podporu kultúrnych a športových podujatí. Plánované je rozšírenie kapacity pre Nočný beh Hlohovcom. „Podporujeme aj ďalšie populárne akcie, ako Tradičný Michalský jarmok, Deň kvetov a novinku v kalendári podujatí festival jedla Street Food Fest, ale i ďalšie kultúrne a športové podujatia,“ dodal primátor Hlohovca. Mesto podľa jeho slov vstupuje do roku 2026 aj s cieľom aktívnej ochrany životného prostredia. „Jedným z krokov je zastavenie zámeru výstavby veterných elektrární na území mesta, a zároveň v oblasti odpadového hospodárstva sme rozšírili zberný dvor v mestskej časti Šulekovo,“ uzavrel.
