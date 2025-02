Športovisko v areáli školy v Hlohovci by mohlo prejsť revitalizáciou

Hlohovec 19. februára (TASR) - Športovisko v areáli Základnej školy (ZŠ) Podzámska v Hlohovci by mohlo prejsť revitalizáciou. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Samospráva sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu (FPŠ). TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Miroslava Hankoščáková.



Ako priblížila, jednou z podmienok na získanie finančných prostriedkov z fondu je ukončená realizácia verejného obstarávania. "Mesto Hlohovec pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu a plánuje ju predložiť v súlade s termínom uvedeným vo výzve na predkladanie žiadostí," dodala.



Predmetom zákazky je obnova štvordráhového oválu s pridruženou rovinkou pre behy na 60 metrov. Vo vnútri oválu by mohlo byť vybudované viacúčelové ihrisko pre basketbal a volejbal, tiež viacúčelové ihrisko pre hádzanú, florbal či malý futbal. Počíta sa aj s vybudovaním tzv. workoutového ihriska a na západnom okraji oválu s rozbehovou dráhou a doskočiskami pre skoky do diaľky.



Predpokladaná hodnota zákazky je približne jeden milión eur bez DPH. Zrealizovaná by mala byť do konca augusta 2027. Zmluva s víťazom verejného obstarávania však nadobudne účinnosť až doručením kladného rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku z FPŠ a schválením financovania zvyšnej časti celkovej ceny za vykonanie diela Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 4. marca do 10.00 h.