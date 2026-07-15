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Hlohovec spracúva projekt na sanáciu svahu v lokalite pri ZŠ Podzámska
Havarijný stav na vodovode, kanalizácii a rozvodoch kúrenia bol odstránený. V súčasnosti prebieha oprava zistených lokálnych porúch kanalizácie.
Autor TASR
Hlohovec 15. júla (TASR) - V nadväznosti na zimný zosuv svahu v lokalite pri Základnej škole (ZŠ) na Podzámskej ulici smerom na Manckovičovu ulicu v Hlohovci sa aktuálne spracúva projektová dokumentácia na sanáciu svahovej deformácie. Na stredajšom rokovaní zastupiteľstva o tom informoval primátor mesta Hlohovec Ivan Baranovič.
„K dnešnému dňu boli vykonané mimoriadne výruby nebezpečných stromov, odstránenie betónového monolitu v poškodenom svahu, ktorý ohrozoval garáže. Mestu bol doručený komplexný elaborát inžiniersko-geologického prieskumu spolu s výsledkami prieskumných prác,“ priblížil primátor, ktorý v januári vyhlásil pre zosuv svahu mimoriadnu situáciu. Mesto zaslalo na tamojší okresný úrad žiadosť o refundáciu nákladov na úrovni 73.000 eur.
Základná škola je podľa Baranoviča v sprístupnenej časti schopná prevádzky bez ohrozenia zdravia a bezpečnosti. „Toto potvrdzuje aktuálny statický posudok. Statik naďalej monitoruje školu a vykonáva fyzické obhliadky. V uzavretom priestore juhozápadného krídla sú poklesnuté podlahy a s nimi aj priečky. Napriek tomu, že táto časť školy nie je schopná prevádzky, nie je bezprostredne ohrozená,“ dodal.
Havarijný stav na vodovode, kanalizácii a rozvodoch kúrenia bol odstránený. V súčasnosti prebieha oprava zistených lokálnych porúch kanalizácie. Realizuje sa projektová dokumentácia na statické zabezpečenie základovej konštrukcie objektu základnej školy, ako aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu vodovodného a kanalizačného potrubia, kúrenia a čiastočnú úpravu elektrických vedení. „V rámci opravy školy riešime aj poistné plnenie s poisťovňou. Čo je dobrá správa, doposiaľ nám boli poskytnuté finančné prostriedky z poisťovne vo výške takmer 74.000 eur,“ ozrejmil primátor.
K zosuvu svahu došlo vlani 29. decembra, v priebehu januára sa ďalej zväčšoval. Radnica prizvala nezávislých odborníkov z dôvodov zisťovania príčin zosuvu a návrhu technických riešení.
„K dnešnému dňu boli vykonané mimoriadne výruby nebezpečných stromov, odstránenie betónového monolitu v poškodenom svahu, ktorý ohrozoval garáže. Mestu bol doručený komplexný elaborát inžiniersko-geologického prieskumu spolu s výsledkami prieskumných prác,“ priblížil primátor, ktorý v januári vyhlásil pre zosuv svahu mimoriadnu situáciu. Mesto zaslalo na tamojší okresný úrad žiadosť o refundáciu nákladov na úrovni 73.000 eur.
Základná škola je podľa Baranoviča v sprístupnenej časti schopná prevádzky bez ohrozenia zdravia a bezpečnosti. „Toto potvrdzuje aktuálny statický posudok. Statik naďalej monitoruje školu a vykonáva fyzické obhliadky. V uzavretom priestore juhozápadného krídla sú poklesnuté podlahy a s nimi aj priečky. Napriek tomu, že táto časť školy nie je schopná prevádzky, nie je bezprostredne ohrozená,“ dodal.
Havarijný stav na vodovode, kanalizácii a rozvodoch kúrenia bol odstránený. V súčasnosti prebieha oprava zistených lokálnych porúch kanalizácie. Realizuje sa projektová dokumentácia na statické zabezpečenie základovej konštrukcie objektu základnej školy, ako aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu vodovodného a kanalizačného potrubia, kúrenia a čiastočnú úpravu elektrických vedení. „V rámci opravy školy riešime aj poistné plnenie s poisťovňou. Čo je dobrá správa, doposiaľ nám boli poskytnuté finančné prostriedky z poisťovne vo výške takmer 74.000 eur,“ ozrejmil primátor.
K zosuvu svahu došlo vlani 29. decembra, v priebehu januára sa ďalej zväčšoval. Radnica prizvala nezávislých odborníkov z dôvodov zisťovania príčin zosuvu a návrhu technických riešení.