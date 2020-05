Témou karikaturistického bienále Fraštacký tŕň je Les

Hlohovec 12. mája (TASR) – Témou 13. ročníka bienále medzinárodnej súťaže Fraštacký tŕň je Les. Autori kresleného humoru sa doň môžu zapojiť do 10. augusta, najmenej dve súťažné práce je potrebné zaslať na adresu vyhlasovateľa združenia Ex Libris ad Personam Hlohovec. Informoval o tom za organizátorov riaditeľ súťaže Fero Bojničan.



Okrem hlavnej témy organizátori privítajú aj kresliarske príspevky do voľnej témy, súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov, dôležitá je originálna myšlienka a jej vtipné prevedenie do umeleckého diela. Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 26. augusta, slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v októbri. "Na predchádzajúcom 12. ročníku sa zúčastnilo 92 autorov kreslených vtipov z 30 krajín, veríme, že aj tento rok bude účasť bohatá napriek extrémnym časom a možno práve pre ne," povedal Bojničan. Do Fraštackého tŕňa 2018 prispeli karikaturisti okrem iných z Veľkej Británie, Bahrajnu, Brazílie, Bulharska, Čiernej Hory, Holandska, Iránu, Iraku, Kuby, Kostariky, Macedónska, Turecka či Uzbekistanu. Najpočetnejšie boli zastúpení českí autori kresleného humoru a Slováci. Najlepšie práce bývajú tradične vystavené vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. V predchádzajúcich ročníkoch boli témami Elektrina (2008), Apatieky (2010), Reklama (2012), Voda (2016) a Obezita (2018).