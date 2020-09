Hlohovec má záujem na fungovaní liečebne pre dlhodobo chorých

Hlohovec 3. septembra (TASR) – V januári 2021 plánuje Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., otvoriť rozšírené a obnovené priestory liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH). Bude v nej prevádzkovať paliatívnu starostlivosť a domov ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov zo širšieho regiónu. Zariadenie nateraz nedostalo kladnú odpoveď o zazmluvnení od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič informoval, že sa na poisťovňu obráti so žiadosťou o prehodnotenie zamietnutej žiadosti.



„Zdravotníctvo musí byť v aktuálnej situácii prioritou. Pri tvorbe zdravotníckej politiky je TTSK aktívny a v rámci svojich možností sa do nej aj zapája. Robíme maximum pre to, aby niektoré výkony zariadenia v Hlohovci neostali bez zmluvy s VšZP. Osobným listom som sa obrátil na generálneho riaditeľa, aby tieto rozhodnutia boli prehodnotené," uviedol Viskupič.



Poukázal, že má ísť o lôžkovú starostlivosť v odboroch, ktorých kapacita je podľa Ministerstva zdravotníctva SR kriticky poddimenzovaná. Zariadenie plánuje prevádzkovať popri lôžkovej časti tiež ambulantnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ako aj agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Pacientom bude ponúkať nadväzujúcu post-hospitalizačnú starostlivosť personálom, ktorý v priebehu hospitalizácie s pacientmi rehabilitoval.



Do vlaňajška LDCH fungovala v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva predala samospráva svoj 100-percentný podiel v spoločnosti vo verejnej súťaži. Víťazom sa stala spoločnosť HardWood Investments, ktorá deklarovala záujem udržať súčasné služby a postupne do polovice roka 2021 zvýšiť kapacitu na 86 lôžok pri investícii okolo milióna eur. Primátor Hlohovca Miroslav Kollár pre TASR uviedol, že s víziou na rozšírenie predávalo mestskú s. r. o. súkromnému investorovi.



„Takýto typ zariadenia s rozšírenými kapacitami je pre región mimoriadne potrebný, preto verím, že VšZP vo chvíli, keď budú nové kapacity na spustenie pripravené, zazmluvní tieto dlhodobé lôžka. Nedostatok dlhodobých lôžok je problém celej SR, aj nášho kraja. Týmito novými kapacitami ho čiastočne riešime," dodal Kollár.



Riaditeľ Mestskej polikliniky Hlohovec Michal Kaszás doplnil, že pri súčasnom postoji poisťovne bude dlhodobá starostlivosť o jej klientov skomplikovaná, zmluvy s ostatnými dvoma poisťovňami zariadenie má. LDCH poskytuje služby pre región Hlohovca, Trnavy, Piešťan, spolupracuje s oddeleniami okolitých nemocníc.



Hovorca VšZP Matej Neumann uviedol, že nateraz zostáva v platnosti pôvodná zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa sa rozhodla žiadosti o zazmluvnenie rozšírených služieb nevyhovieť s prihliadnutím na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi.



„Odvolanie voči rozhodnutiu od poskytovateľa neevidujeme, do VšZP bola doručená aj žiadosť TTSK o prehodnotenie zamietavého stanoviska k rozšíreniu zmluvných vzťahov. O výsledku posúdenia žiadosti bude TTSK informovaný," doplnil Neumann.